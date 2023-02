Milan-Atalanta 2-0, Maignan sui social: “Ecco le mie uniche droghe”

Mike Maignan è tornato in campo, in occasione di Milan-Atalanta 2-0, dopo 161 giorni di assenza. Il portiere raggiante e polemico sui social

Daniele Triolo

Il calvario di Mike Maignan è finalmente finito. Il portiere rossonero, in occasione di Milan-Atalanta, partita della 24^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 2-0 ieri sera a 'San Siro' per il Diavolo, ha ripreso il suo posto tra i pali dopo ben 161 giorni di assenza.

Milan-Atalanta, Maignan è tornato in campo — Si era infortunato, in Nazionale, il 22 settembre 2022: quattro giorni prima, il 18 settembre, aveva disputato la sua ultima gara stagionale in rossonero - prima di quella di ieri contro la 'Dea' -, il big match perso tra le mura amiche contro il Napoli (1-2). Da lì, una serie di problemi al polpaccio sinistro.

Prima la lesione del gemello mediale, poi il soleo. Infine, un recupero andato più lentamente del previsto e tanta, tantissima cautela per il suo rientro in campo. Avvenuto, in maniera trionfale, nella serata di ieri. Aiutato anche da un ottimo Milan che, di fatto, non ha concesso alcuna chance da gol alla formazione ospite.

Maignan, un 'leone in gabbia', così come aveva detto il tecnico Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia del match, ha voluto condividere sui propri account social ufficiali tutta la propria gioia per essere tornato a difendere i pali della porta del suo amato Milan.

"Mi riconosci?! Sono tornato!", ha scritto - entusiasta - Maignan come didascalia di una serie di fotografie che lo vede in campo durante Milan-Atalanta 2-0. Tra l'altro, indossando la nuova, scintillante, quarta divisa del Milan per la batteria dei portieri. Ma non è finita qui.

Sui social, infatti, negli ultimi mesi le malelingue avevano scritto come il rientro di Maignan nel Milan stesse slittando poiché, a loro dire, il portiere rossonero fosse dedito all'uso di sostanze stupefacenti. E che la società avesse coperto il tutto tenendolo fuori.

Balle spaziali, naturalmente, che, evidentemente, hanno ferito nel profondo Maignan. Il quale, quasi contemporaneamente al post di cui sopra, in una storia su 'Instagram', ha pubblicato un messaggio piuttosto eloquente.

"Le mie uniche droghe: fede, lavoro, vittorie", ha scritto Maignan. Con l'auspicio di mettere a tacere, una volta per tutte, chiunque non abbia meglio di niente da fare nel corso della propria giornata o della propria vita.

