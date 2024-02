Milan-Atalanta, Leao imita Spalletti: il messaggio sui social del portoghese

Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, è stato uno degli assoluti protagonisti della sfida di San Siro con l'Atalanta, valida per il 26° turno di Serie A e terminato in parità per 1-1. Il numero 10 rossonero ha sbloccato il risultato con una magia partendo dalla corsia mancina, poi ha seminato giocate colme di talento per tutta la durata della gara. Non è passata inosservata la sua esultanza, nella quale ha espresso tutta la sua frustrazione per le tante voci negative circolate a riguardo del suo rendimento, ritenuto a tratti scarso e discontinuo da molti. Il classe '99 ha risposto sul campo come ama fare e questa mattina ha pubblicato un post su Instagram aggiungendo il suo pensiero a due fotografie riguardanti la sua partita.