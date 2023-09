Milan, clima disteso in allenamento: il siparietto tra Pioli e Florenzi | Video

Ecco il video del siparietto simpatico tra Stefano Pioli ed Alessandro Florenzi in allenamento, segnale di un clima disteso in casa Milan

Mentre gran parte del gruppo squadra ha lasciato Milanello per la sosta riservata alle Nazionali, in casa Milan continuano gli allenamenti in vista del derby contro l'Inter. Stefano Pioli e il suo staff, infatti, non vogliono perdere tempo prezioso e, a ranghi ridotti, proseguono nella preparazione della stracittadina meneghina.