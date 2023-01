Milan, allenamento in vista del derby contro l’Inter: le foto

Il Milan ha iniziato il suo 2023 nel modo peggiore possibile: la sconfitta contro il Sassuolo, non ha fatto altro che confermare il trend del tutto negativo di questo inizio anno. La prossima sfida contro l'Inter sarà fondamentale per l'ambiente e per Stefano Pioli. L'allenatore starebbe pensando anche a dei possibili cambi in vista della partita. Ecco le foto dell'allenamento odierno.