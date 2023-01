Calciomercato Milan – Si riapre la pista Demirspor per Bakayoko

Il calciomercato del Milan potrebbe essere ancora aperto, almeno per quanto riguarda le cessioni. Dopo una sessione povera di movimenti, Maldini e Massara potrebbero cedere un centrocampista. Infatti, dopo l'ultima ipotesi Lione caduta, per Bakayoko si starebbe riaprendo la pista turca che porta al Demirspor di Vincenzo Montella . Ecco le ultime notizie.

"Bakayoko - Demirspor: l'affare è ora di nuovo in corso e le parti sono vicine al raggiungimento di un accordo". Il calciomercato in Turchia chiude l'8 febbraio e le cessioni sono possibili. Per questo ci sarebbe ancora il tempo per la cessione di Bakayoko in Turchia. Una cessione che potrebbe liberare il Milan da uno stipendio piuttosto oneroso. Un calciomercato nullo e senza rinforzi: Milan, serviva di più