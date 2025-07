Milan, addio a Theo Hernandez: il video tributo del club

"Sei anni indimenticabili, momenti magici, ricordi infiniti. Grazie, Theo!". Un omaggio molto bello e commovente con immagini care ai tifosi del Milan: i primi gol di Theo Hernandez col Milan, come quello magico a San Siro contro l'Udinese. I gol più belli come contro Napoli, Roma. Il gol storico contro l'Atalanta, in cui partì dalla propria area di rigore, rete simbolo dello Scudetto rossonero. Il gol su punizione contro l'Inter quest'anno, che ha permesso ai rossoneri di iniziare la rimonta in Supercoppa Italiana.