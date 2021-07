Milan, a breve inizia la stagione. Rafael Leao: “Non vedo l’ora” (Video)

Mancano 7 giorni all'inizio della nuova stagione: Rafael Leao, attaccante del Milan, è apparso molto carico sui social

Rafael Leao lontano dal Milan? Non ne siamo così convinti. Il portoghese è al centro di alcune voci di mercato, ma il club rossonero potrebbe cederlo solo a fronte di un'offerta molto importante. Leao in ogni caso sembra voler continuare la sua carriera in Italia: a tal proposito, l'attaccante ha pubblicato un video su Twitter in cui ripropone le immagini più belle dell'ultima stagione. Il tutto accompagnato da un messaggio piuttosto chiaro: "Non vedo l'ora Milan". Mancano 7 giorni all'inizio della nuova stagione.