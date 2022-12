Milan, nel 1987 il Pallone d’Oro di Gullit: il ricordo sui social

Il Milan nella sua stroia, ha avuto tantissimi giocatori di spessore in grado di lasciare il segno nel club rossonero. Tra questi, ci sono stati anche gli olandesi: Ruud Gullit, Frank Rijkaard e Marco van Basten. Proprio nella data di oggi, 29 dicembre, ma 35 anni fa, il centrocampista olandese, diventato famoso per le sue treccine, vinceva il Pallone d'Oro entrando nella storia come il primo vincitore rossonero non italiano.