Milan, 108 anni fa nasceva Nereo Rocco: il ricordo del club

MILAN NEWS – Il 20 maggio 1912 nasceva, a Trieste, il ‘Paron‘, Nereo Rocco, l’allenatore più vincente nella storia del Milan. Il club rossonero ha ricordato Nereo Rocco, a 108 anni dalla sua nascita, in un post pubblicato quest’oggi sui propri canali social ufficiali.

Nereo Rocco, scomparso il 20 febbraio 1979 sempre a Trieste, ha allenato il Milan dal 1961 al 1963, quindi dal 1967 al 1974 e, infine, dal 1975 al 1977: con il Diavolo, ha vinto 2 Scudetti, 3 Coppe Italia, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe ed una Coppa Intercontinentale.

