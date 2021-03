Manchester United-Milan, squadra in viaggio

Giornata di vigilia per il Milan: domani c’è il big match contro il Manchester United. I rossoneri giocheranno la sfida d’andata all’Old Trafford. Per questo motivo la squadra è partita oggi alla volta dell’Inghilterra. Queste le foto condivise dai profili social rossoneri, che mostrano i giocatori in aereo.

Intanto domani è tempo di Manchester United-Milan. Ecco la nostra esclusiva con i segreti della squadra inglese