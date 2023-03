Maldini, gol all’Inter e diavoletto su Instagram. E Leao risponde ‘orgoglioso’

Un gol storico quello segnato ieri sera da Daniel Maldini durante Spezia-Inter, gara terminata 2-1 dagli spezzini. La sua è stata la rete che ha aperto le marcature dopo l'errore di Lautaro Martinez dal dischetto quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0. Nonostante il pareggio di Lukaku all'83esimo, i padroni di casa hanno avuto la forza di reagire e di trovare il gol della vittoria con Nzola. Al termine del match, Maldini non ha contenuto la sua gioia e ha pubblicato una storia su Instagram che lo ritrae durante l'esecuzione del gol. Come si può notare di seguito, a catturare l'attenzione è quel piccolo diavoletto in alto a sinistra, segno di come abbia vissuto la partita di ieri come un derby personale.