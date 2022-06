Maldini, 54 anni di successi: gli auguri di buon compleanno dal Milan

Paolo Maldini compie oggi 54 anni. Il direttore dell'area tecnica del Milan festeggia il compleanno dopo aver festeggiato lo scudetto conquistato lo scorso mese. 54 anni di successi, dunque, per l'ex capitano rossonero che con il Milan ha vinto 7 Campionati, 5 Supercoppe italiane, una Coppa Italia, 5 Champions League, 5 Supercoppe UEFA, 2 Coppe Intercontinentali e una Coppa del Mondo per club.

Non sono mancati gli auguri da parte del club sui social. "Auguriamo una buona giornata ad un grande leader: tanti auguri, Paolo!", queste le parole apparse su Twitter. E anche noi di pianetamilan.it auguriamo un buon compleanno ad una vera e propria leggenda di questo club.