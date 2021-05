Maignan, il Milan non ha dubbi: “Siamo in buone mani!” (FOTO)

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha celebrato così l'arrivo di Mike Maignan. Nessun dubbio sulla sua affidabilità

Un segnale forte di Paolo Maldini: il Milan non aspetta nessuno. I rossoneri sono passati dalle parole ai fatti prendendo una posizione decisa su Gianluigi Donnarumma. Vista l'indecisione del portiere classe 1999, la società ha rotto gli indugi e ha accelerato per l'arrivo di Mike Maignan. Dopo le visite mediche di rito arriva così anche l'ufficialità. Dopo l'annuncio, il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha garantito sul portiere francese affermando: "Siamo in buone mani". Queste le foto sui social. Questo il comunicato del club rossonero