Milan, Maignan: “Progetto ambizioso, posso dare tanto”

Il nuovo portiere del Milan ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Francia, ecco le prime parole di Maignan da rossonero.

Adesso è ufficiale, Mike Maignan è il nuovo portiere del Milan. I rossoneri lo hanno acquistato dal LOSC e poco fa hanno pubblicato il comunicato ufficiale. Al momento, però, il francese classe 1995 si trova in ritiro con la Francia in vista degli Europei. Poco fa è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche del Milan. Ecco le sue dichiarazioni, le prime ufficiali da rossonero: "Vivo giorno dopo giorno. Subito dopo martedì sera, tornando a Milano, sapevo che dovevo rimanere concentrato sulla Francia. Tutto è andato molto veloce, mi ero preparato. Quando ero più giovane seguivo molto il Milan. È un grande club, in cui sono passate molte leggende. La Serie A è un campionato molto tattico, mi farà crescere. Ho parlato con Leao e Rabiot. Non posso dirvi tutto ciò che mi ha detto Maldini, ma so che è un progetto molto ambizioso. So che posso dare qualcosa in più. Il Milan è uno dei più grandi club al mondo. Negli ultimi due anni sono cresciuto soprattutto nella testa. Ho acquisito esperienza e maturità. La testa nel calcio fa tanto". Ecco il comunicato ufficiale del Milan su Maignan >>>