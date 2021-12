Maignan carico a molla per il 2022: “In modalità cattiva, senza discussioni”

Mike Maignan, portiere del Milan, è intervenuto sui social alla sua maniera. Ecco i suoi 'cattivi' propositi per il 2022

Mike Maignan si è fatto subito amare dai tifosi del Milan. Il portiere francese, dopo un inizio di stagione scintillante, ha rimediato un infortunio al polso che lo ha costretto ad operarsi. Il rientro in campo doveva avvenire a metà dicembre o addirittura all'inizio del nuovo anno, ma l'ex Lille ha bruciato i tempi. Testimonianza di come la cultura del lavoro e la mentalità siano suoi grandi punto di forza. Cosa accadrà nel suo 2022? Attraverso il proprio profilo Instagram ha deciso come affrontare il nuovo anno e lo ha comunicato alla sua maniera. Ecco il post. Intanto il Milan sul calciomercato è pronto ad acquistare il difensore.