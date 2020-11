Lille-Milan: Bennacer, Theo Hernadez e Rebic concentrati (Foto)

Lille-Milan, Bennacer così sui social

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ismael Bennacer continua la sua crescita esponenziale. L’algerino, in occasione della vittoria contro il Napoli, è stato uno dei grandi protagonisti rossoneri. L’ex Empoli, però, sembra non volersi accontentare e guarda già alla prossima partita. Attraverso un post Twitter, infatti, Bennacer ha postato una foto insieme a Theo Hernandez e Ante Rebic, con una didascalia chiara che recita: “Tutti gli occhi verso la prossima gara di Europa League“. La gara contro il Lille incombe, i rossoneri non vedono l’ora di fare bene. La foto.

Mercato Milan: difensore vicino, questa la carta di Paolo Maldini >>>