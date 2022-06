Lega Basket Serie A, Olimpia Milano campione: i complimenti del Milan

"Si sono chiuse ieri le LBA Finals - recita il 'tweet' del club rossonero -: complimenti all'Olimpia Milano, che dopo la vittoria in Coppa Italia si laurea Campione d'Italia per la 29^ volta ed alla Virtus Bologna, protagonista anche lei di una grande stagione con il successo in Eurocup e il ritorno in EuroLega". Milan, ecco cosa manca per il rinnovo di Maldini >>>