Lecce-Milan, la polemica di Sticchi Damiani prosegue sui social | FOTO

Nella giornata di ieri, nell'immediato post partita di Lecce - Milan , il presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani ha rilasciato alcune polemiche dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN', 'Sky' e in sala stampa. L'episodio incriminato e sotto la lente d'ingrandimento è stato il gol annullato a Roberto Piccoli negli ultimi secondi del match per uno 'step on foot' sul difensore rossonero Malick Thiaw . Una rete che, se convalidata, avrebbe regalato il successo al club salentino.

La polemica di Saverio Sticchi Damiani, però, non si è fermata ed è proseguita anche sui social, come già era avvenuto da parte del vice presidente Corrado Liguori. Sul proprio profilo 'Instagram', infatti, il patron del Lecce ha pubblicato una foto con la grafica de 'La Gazzetta dello Sport', modificata in modo che il risultato fosse di 3-2 per i giallorossi. LEGGI ANCHE:Milan, e se il problema degli infortuni fosse il tuo gioco? >>>