Meglio Leao o Lautaro? La risposta di Rui Costa sorprende, ma non troppo

Siamo, al momento, nella fase della sosta per le Nazionali. La Serie A è ferma, ma non gli argomenti che girano intorno al campionato italiano. L'attenzione, però, è già tutta sul derby tra Inter e Milan, previsto per il prossimo sabato. Tanti sono gli ex giocatori, i giornalisti e gli opinionisti che stanno dicendo la loro sul testa a testa tra le due squadre. Le milanesi si giocheranno la leadership momentanea del campionato. Raggiunto dai microfoni di Sportitalia, Rui Costa, ex trequartista rossonera, ha parlato proprio di Milan e Inter dando la sua idea sullo 'scontro' a distanza tra Leao e Lautaro Martinez, leader delle due squadre. Ecco il video dell'intervista.