Secondo drop di Adidas x Gucci: testimonial anche Leao

Per il secondo drop di Adidas x Gucci sono stati scelti vari testimonial: abbiamo nomi come internazionale Mohamed Salah e le calciatrici Alessia Russo, Trinity Rodman e Maria Leon. Ma a chiudere il team di atleti c’è l’attaccante del Milan Rafael Leao . Il calciatore rossonero ha annunciato la collaborazione con un post su Instgram.

"Adidas X Gucci". Per Leao, ora, ci saranno delle partite molto importanti con la maglia del Milan. Si parte subito domenica con la sfida al Maradona contro il Napoli. Poi, sempre nel mese di aprile, la doppia sfida in Champions League contro i partenopei, valida per un posto in semifinale. Milan, Florenzi: “Contro il Napoli serve la stessa partita di San Siro”