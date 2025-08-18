La gioia di Saelemaekers: “Sempre speciale giocare a San Siro”

"Bella maniera di iniziare il viaggio! Grazie a tutti i tifosi per il supporto stasera! È sempre una sensazione speciale giocare di nuovo a San Siro! Forza Milan!", ha scritto Saelemaekers, confermando il suo forte legame con il club e l'ambiente rossonero. Le sue parole testimoniano l'entusiasmo per la vittoria e il profondo legame con la curva rossonera, ancora una volta decisiva nel spingere la squadra.