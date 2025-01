Walker e il suo messaggio al Milan: “Orgoglioso di essere qui, un onore vestire questa maglia”

Sono entusiasta e orgoglioso di firmare per l’AC Milan! Un club con una storia così ricca, che seguo fin da quando ero bambino. È un onore unirmi a questa squadra e non vedo l’ora di indossare la maglia rossonera e iniziare. Non vedo l’ora di affrontare questo nuovo capitolo della mia carriera e di iniziare questo percorso insieme alla mia famiglia in Italia. Grazie a Mark Rankine, il viaggio continua. Infine, un enorme grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto lungo il cammino, sia dentro che fuori dal campo. A presto! Forza Milan!”