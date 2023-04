Koulibaly e Ibrahimovic: “Ecco cosa diceva all’arbitro…” | VIDEO

"“Ibra? A volte mi mettevo a ridere da solo” Kalidou Koulibaly svela a SIMPLY THE BEST un curioso retroscena su Zlatan Ibrahimovic"

"Zlatan parla tanto, cerca di disturbarti anche quando parla dell'arbitro. A volte mi mettevo a ridere da solo. Non glielo facevo vedere, perché stava chiamando l'arbitro, senza che lui rispondesse. Così lui andava da lui dicendogli: 'Non fare come se non mi avessi sentito. Ti sto chiamando. Quando Zlatan ti chiama devi rispondere'. Un giocatore divertente, tutti conoscono Zlatan: si sta parlando di una leggenda".