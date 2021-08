Kjaer si allena in gruppo. Il Milan: “Bentornato Simon” (FOTO)

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha dato il bentornato a Simon Kjaer. Il danese ha svolto l'allenamento odierno in gruppo

Dopo un Europeo da assoluto protagonista terminato in semifinale, Simon Kjaer è ritornato ad allenarsi a Milanello. Il danese, come mostra il profilo ufficiale Twitter del Milan, si è allenato insieme al resto del gruppo. Il difensore è prontissimo dunque ad affrontare la sua terza stagione in rossonero, la seconda per intero dopo l'approdo a gennaio 2020. Non bisogna dimenticare che il suo contratto scadrà il prossimo giugno 2022: il Diavolo, dal canto suo, sembrerebbe comunque propenso a prolungare il rapporto con il giocatore. Ecco le foto. Top News di oggi sul mercato del Milan: Vlasic lascia il CSKA, contatti vivi per Ilicic