Kjaer candidato al Pallone d’Oro, il danese: “2021 anno fantastico. Grazie!”

Simon Kjaer, difensore del Milan, è stato inserito nella lista dei 30 candidati in lizza per il Pallone d'Oro. Il commento social del danese

La rivista francese 'France Football' ha deciso di inserire Simon Kjaer nella lista dei 30 candidati per il Pallone d'Oro. Prestazioni super con il Milan a parte, il danese si è distinto per aver salvato la vista al compagno di nazionale Christian Eriksen a Euro 2020. Un episodio che, presumibilmente, ha dato una spinta decisiva per questa splendida menzione. Il difensore rossonero, sui social, ha così commentato il lieto evento: "Il 2021 è stato un fantastico anno calcistico. Grazie per la candidatura al Pallone d'Oro". Ecco il post.