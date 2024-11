Nella serata di ieri, lunedì 18 novembre, si è tenuta la presentazione delle squadre e dei presidenti della Kings League, di cui Zlatan Ibrahimovic è il presidente, almeno per quanto riguarda l'edizione italiana. L'ex attaccante del Milan, ed attualmente Senior Advisor di RedBird per il club rossonero, era presente sul palco in compagnia di Gerard Piqué, che è il fondatore della competizione. I due hanno parlato nel corso dell'evento, che tra gli altri prevedeva anche la presenza di Damiano 'Er Faina', noto streamer e tra i principali protagonisti della trasmissione 'Controcalcio', in onda tutti i giorni su 'Twitch'.