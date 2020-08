Kessie: “Abbiamo finito una stagione che lascia ben sperare per il futuro”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Franck Kessie, pilastro del centrocampo del Milan soprattutto da dopo la ripresa del campionato, è intervenuto su Instagram con un post che guarda al futuro.

Ieri sera al termine della partita contro il Cagliari, Kessie ha scritto sui social: “Oggi si chiude una stagione che ci lascia ottimi segnali per il futuro. Grazie al lavoro, ai sacrifici e all’amore per questi colori siamo diventati una vera SQUADRA! Non molliamo e torniamo tutti insieme a fare grande il Milan”.