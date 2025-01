Fatih Terim, ex allenatore del Milan nel 2001, ha fatto visita ai rossoneri impegnati in allenamento sul campo del suo Al-Shabab: il video

Il Milan di Sergio Conceicao si trova a Riyadh (Arabia Saudita) per la 'Final Four' della Supercoppa Italiana. Nella serata di venerdì 3 gennaio, alle 20:00 ora italiana, i rossoneri sfideranno la Juventus di Thiago Motta per la seconda semifinale: chi vince, troverà in finale la vincente di Inter-Atalanta, in campo domani sera.