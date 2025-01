Calciomercato Milan – Rossoneri sulle tracce di Pepê? L’indiscrezione

Per 'Mercado Azul', quotidiano lusitano che si occupa delle vicende dei 'Dragões', l'attaccante brasiliano Pepê potrebbe lasciare i biancoblu già in questo calciomercato di gennaio. Con il Milan di Conceicao starebbe valutando l'ipotesi di acquistarlo.

Per il trasferimento di Pepê, che ha estimatori anche in Premier League (sembra ci sia stato già qualche sondaggio ...), sta lavorando il suo agente. Con una formula creativa e vantaggiosa per tutti, il suo cartellino può diventare accessibile.

Calciomercato Milan - Pepê ritrova Conceicao in rossonero? — Anche per il Diavolo, visto che - almeno secondo quanto riportato da 'Transfermarkt' - Pepê è anche in possesso del passaporto italiano: una 'conditio sine qua non' per il Milan, che, in questo mercato invernale, non può ingaggiare altri extracomunitari.

In questa stagione, finora, il giocatore giunto in Portogallo dal Grêmio di Porto Alegre per 15,5 milioni di euro, ha segnato 5 gol e fornito 4 assist in 23 partite tra campionato e coppe.