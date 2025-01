CALCIOMERCATO MILAN

Il Milan, per il calciomercato invernale, potrebbe entrare in corsa con il Napoli per arrivare al cartellino del difensore Danilo della Juve

Daniele Triolo Redattore 1 gennaio 2025 (modifica il 1 gennaio 2025 | 15:35)

Secondo quanto riferito da 'SportMediaset', Danilo Luiz da Silva, difensore brasiliano della Juventus, è in uscita in questa sessione invernale di calciomercato. Il classe 1991, però, resterà a giocare in Serie A.

Calciomercato - Duello tra Napoli e Milan per Danilo? — Se fino a poche ore fa sembrava certo un suo approdo al Napoli, alla corte di Antonio Conte, per 'SM' ora non andrebbe scartata nemmeno la pista che porta al Milan. Danilo è fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta in bianconero e piace a Conte per l'esperienza che può portare alla retroguardia dei campani, in lotta per lo Scudetto.