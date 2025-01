Milan a Riyadh, il saluto di Bonaventura ai tifosi rossoneri | VIDEO

L'ex centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura, ora all'Al-Shabab allenato da Fatih Terim, ha voluto salutare i tifosi rossoneri sui social. Jack gioca in Arabia Saudita da quest'estate, dopo aver salutato la Fiorentina e l'Italia. La sua attuale squadra, da poco, ha affidato la panchina all'allenatore turco che, tra l'altro, ha anche allenato i rossoneri per pochi mesi nel 2001. La sua avventura terminò dopo la sconfitta contro il Torino e, al suo posto, arrivò Carlo Ancelotti.