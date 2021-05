Juventus-Milan 0-3, Kessie si rivolge ai tifosi: “Questa vittoria è per VOI!”

Franck Kessie, al termine di Juventus-Milan, è intervenuto sui social dedicando ai tifosi rossoneri la splendida vittoria all'Allianz

La solita partita di quantità e quantità di Franck Kessie, che anche ieri ha dettato legge in mezzo al campo. Rimane però la macchia dell'errore su calcio di rigore a inizio ripresa; un episodio che poteva rappresentare un contraccolpo psicologico in negativo per il Milan. I rossoneri, però, hanno avuto la forza mentale di contenere la Juventus e portare a casa tre punti fondamentali per la corsa alla Champions League. L'ivoriano, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto dedicare questa vittoria a tifosi rossoneri, straordinari ad accompagnare la squadra con cori e fumogeni all'esterno del pullman che trasportava la squadra. Ecco il post. Milan su Vlahovic: ecco quanto costa e le concorrenti del Diavolo