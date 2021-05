Juventus-Milan 0-3, Donnarumma: “Grande vittoria per il nostro obiettivo”

Gianluigi Donnarumma, dopo Juventus-Milan, è intervenuto su Instagram per esprimere la propria soddisfazione dopo la vittoria rossonera

Gianluigi Donnarumma era forse l'uomo più atteso alla vigilia di Juventus-Milan. I rumours di mercato, che lo avvicinano ai bianconeri, rendevano il match ricco di pressioni per lui. Dopo un inizio complicato fatto di qualche uscita a vuoto, Gigio ha blindato la porta con una parata eccezionale, disinnescando un diagonale preciso di Rodrigo Bentancur. Il classe 1999, attraverso il proprio profilo Instagram, ha poi pubblicato un post in cui esprime tutta la sua soddisfazione per questa grande vittoria. Milan su Vlahovic: ecco quanto costa e le concorrenti del Diavolo