Ieri sera, nel match di Coppa Italia contro il Bari, il Milan ha accolto un nuovo protagonista in campo: Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero, approdato in rossonero in estate dopo una lunga trattativa con il Club Brugge, ha fatto il suo esordio ufficiale subentrando a Ruben Loftus-Cheek al 65' minuto.
Jashari e l’esordio: “Prima partita a San Siro. Grazie per l’accoglienza!”
L'ingresso in campo di Jashari, a pochi giorni dall'inizio del campionato, rappresenta un segnale importante per il club e per i tifosi, confermando come il giocatore sia ormai pienamente integrato nelle dinamiche della squadra. Ecco, di seguito, il post pubblicato sui propri profili social:
"Prima partita a San Siro, prima vittoria. Grazie per la calorosa accoglienza".
