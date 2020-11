Italia, Calabria: “Darò il massimo per tornare a vestire questa maglia”

Ultime Notizie Milan News: la gioia di Calabria

MILAN NEWS – Periodo felice per Davide Calabria. L’ottimo inizio di stagione con il Milan l’ha portato ad essere convocato per la prima volta in Nazionale maggiore. Ieri il terzino ha giocato qualche scampolo di partita contro la Bosnia, gara terminata 0-2 a favore degli azzurri. Ecco il suo messaggio su Instagram: “Siamo alle Final Four! Un orgoglio far parte di questo bellissimo gruppo. È un arrivederci con la promessa di dare sempre il massimo per tornare a vestire questa maglia. A presto, forza Azzurri!”.