Droni, computer e videochat: ecco la catena Pioli-Bonera | Milan News

Ultime Notizie Milan News: la catena Pioli-Bonera

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra su Daniele Bonera, che guiderà il Milan nella partita contro il Napoli. Giorni particolari per l’ex difensore, che deve calarsi velocemente in questa nuova realtà. La squadra di Gattuso e il Lille sono avversari tosti, ma Bonera si sta preparando gradualmente a queste due partite molto importanti.

In questi giorni è in atto una vera e propria catena che parte da Pioli e che arriva ovviamente a Daniele e a Davide Lucarelli, collaboratore tecnico. L’attuale tecnico rossonero, così come il suo vice Murelli, non ci saranno al San Paolo, ma è perfettamente in grado di gestire il lavoro da remoto. Un esempio? Il drone che ieri ha volteggiato sopra Milanello e sopra le teste dei giocatori. Pioli guarda le immagini dal pc e per intervenire contatta il match analyst a bordo campo, che a sua volta interagisce con Bonera. Le pause in ogni caso non sono continue, in quanto lo staff tecnico decide tutto prima dell’allenamento attraverso un briefing via zoom.

Nonostante i problemi con il coronavirus, il morale è alto, così come dimostra la foto di ieri scattata a Milanello (CLICCA QUI per vederla). La scelta di affidarsi a Bonera è stata ben accolta dai giocatori. L'ex calciatore rossonero è riconosciuto come una persona molto abile nel dialogo e nei rapporti personali. Ottimo il rapporto con Zlatan Ibrahimovic, che tra l'altro è stato suo ex compagno di squadra. Tra oggi e domani rientreranno i nazionali per preparare la sfida di domenica contro il Napoli (da valutare Rafael Leao). Insomma, il clima è sereno a Milanello. Bonera sa di non essere solo.