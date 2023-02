Inter-Milan, la carica di Shevchenko: “Forza ragazzi”

Il Milan si prepara per la sfida importantissima di stasera. La partita contro l'Inter rappresenta un'importante tappa per la stagione dei rossoneri. La squadra di Stefano Pioli può vincere e ripartire. In caso di sconfitta però, il Diavolo potrebbe davvero cadere all'inferno. Un ex attaccante rossonero ha voluto lanciare il suo messaggio e la sua carica in vista della gara di San Siro.