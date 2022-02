Inter-Milan, Ordine: “Tentativo di aggressione su Theo, nerazzurri nervosi”

Il noto giornalista Franco Ordine ha parlato di un tentativo di aggressione dell'Inter sul terzino del Milan Theo Hernandez

Theo Hernandez, nei minuti finali del derby Inter-Milan, ha rimediato un cartellino rosso diretto per un brutto intervento su Denzel Dumfries. Un'espulsione che gli farà saltare la partita di Serie A contro la Sampdoria, in programma domenica 13 febbraio. L'intervento del francese, come scrive il noto giornalista Franco Ordine su Twitter, ha scatenato le pesante reazione di alcuni giocatori dell'Inter, apparsi molto nervosi dopo l'accaduto. E non è nemmeno la prima volta. Questo il tweet di Ordine.