Inter-Milan, Leao cuore d’oro: il gesto dopo il derby | (Video)

Il Milan non riesce a ripartire: la sconfitta di ieri nel derby contro l'Inter è un altro stop in un 2023 davvero nero per la squadra di Pioli. L'allenatore rossonero ha provato a cambiare qualcosa, cercando di puntare su un modulo nuovo: difesa a tre (che verrà ripresa, parole di Pioli in conferenza) e due punte. Con questo modulo, Rafael Leao, trascinatore del Milan fino a qualche mese fa, è partito dalla panchina per la seconda partita consecutiva.