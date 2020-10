Inter-Milan, Kessie esulta!

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Al termine della gara vinta 2-1 dal Milan contro l’Inter, Franck Kessie ha commentato su Instagram il risultato finale. “Il derby è nostro! Milano è rossonera!”, esulta l’ivoriano sui social. Kessie ieri sera è stato certamente tra i migliori in campo della squadra di Stefano Pioli, imponendosi in mezzo al campo senza mai andare in difficoltà. Questo il suo voto sulle pagelle della Gazzetta>>>