Pagelle Inter-Milan, i voti della Gazzetta: Ibra da 8, Leao spina nel fianco

INTER-MILAN, LE PAGELLE DELLA GAZZETTA

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Dalle pagine della Gazzetta dello Sport, ecco le pagelle dei rossoneri scesi in campo ieri contro l’Inter. Migliore in campo nemmeno a dirlo Zlatan Ibrahimovic che con la sua doppietta trascina il Milan alla vittoria (4 gol in 2 partite). Per lo svedese è 8 in pagella. Molto positive anche le prove di Kessie che domina il centrocampo e di Leao, vera spina nel fianco della difesa nerazzurra. Per entrambi è 7 in pagella così come mister Pioli.

Scende di mezzo voto il giudizio di molti calciatori. Tra questi c’è Bennacer, Saelemaekers e Calhanoglu, tutti più che sufficienti. Sufficienza, invece, per Donnarumma, Calabria, Kjaer, Theo Hernandez e Castillejo subentrato nella ripresa. Solamente in due risultano insufficienti: Romagnoli, al rientro dopo 90 giorni dall’infortunio al polpaccio, e Krunic che si mangia una grossa opportunità nel finale.

QUESTE LE PAROLE DI WANDA NARA A SORPRESA>>>