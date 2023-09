L’Inter ricorda Lodetti: “Amico, avversario, protagonista di tante sfide”

Questo pomeriggio, all'età di 81 anni, ci ha lasciati un grande ex calciatore del Milan, Giovanni Lodetti. Il 'Basletta', come veniva chiamato, ha vinto praticamente tutto in rossonero dal 1961 al 1970. E il Diavolo gli ha voluto dedicare un pensiero. Non solo, perché domani giocherà con il lutto al braccio e prima del match contro il Verona verrà osservato un minuto di silenzio. Al cordoglio per la scomparsa di Lodetti si è unito anche l'Inter, che attraverso il proprio profilo 'X' ha dimostrato vicinanza.