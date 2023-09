Inter-Fiorentina, Barella da espulsione: la moviola di Bergonzi

Le parole di Mauro Bergonzi su Nicolò Barella in Inter-Fiorentina

"Al termine del primo tempo, quando si sta per rientrare negli spogliatoi, il direttore di gara ammonisce Barella per proteste, ma quello che fa Barella non deve accadere per due motivi: lui è un grandissimo giocatore, leader della sua squadra, leader della Nazionale e in ambito UEFA queste cose non sono permesse. Allo stesso tempo il direttore di gara Marchetti non può permettere di farsi mandare a quel paese da un giocatore. Tu devi fare semplicemente una cosa: mostrare il cartellino rosso, perché tutti gli altri giocatori quando vedono una scena del genere sanno che con Marchetti non si scherza. E quindi manca un cartellino rosso sacrosanto".