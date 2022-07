Incontro tra due giganti: Belinelli e Ibrahimovic insieme in un locale

Nella sua esperienza statunitense, Belinelli, che per anni è stato un elemento importante anche della Nazionale Italiana, ha vinto un anello NBA, nel 2014 con gli Spurs di Greg Popovich. Unico italiano a riuscire nell'impresa. Insomma, un vincente. Così come Zlatan Ibrahimović, attaccante del Milan classe 1981, che per gli U.S.A. è passato, giocando per i Los Angeles Galaxy per due stagioni (2018-2020), ma che ha fatto le sue fortune in Europa.