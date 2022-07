MERCATO MILAN E TOP NEWS – De Ketelaere ad un passo, no di Leao

Un giovedì 28 luglio ricco di news in casa Milan. A farla da padrone è come sempre il calciomercato. La sessione estiva si è aperta lo scorso 1° luglio e sono già tante le trattative in ballo per i rossoneri. Aggiornamenti sugli affari del club di via Aldo Rossi. Si parte da Charles De Ketelaere. La fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore. In primo piano anche il rinnovo di Leao, che continua a tenere banco. Aggiornamenti anche su Ziyech e Tanganga, altre due piste da tenere in considerazione per i rossoneri. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.