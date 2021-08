Il Real sull’amichevole col Milan: “Duello tra squadre con più Champions”

Il Real Madrid, sul proprio profilo Twitter, ha presentato l'amichevole contro il Milan facendo riferimento alle vittorie in Champions League

Manca un'ora esatta al fischio d'inizio dell'amichevole di lusso tra Real Madrid e Milan. I 'Blancos', nel presentare la partita su Twitter, hanno fatto riferimento alle tante vittorie in Champions League delle squadre. Sono 20 in totale: 13 per gli spagnoli, 7 per i rossoneri. "Duello tra le due squadre con più Champions League". Nessuno in Europa come loro. Il post. Milan, le ultime news sul rinnovo di contratto di Kessié