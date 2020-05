Il Milan esalta Castillejo: ecco le sue migliori giocate rossonere (Video)

MILAN NEWS – Non c’è dubbio che Samu Castillejo sia una delle sorprese più liete del Milan di quest’anno. L’esterno spagnolo, dopo aver vissuto per un lungo periodo all’ombra di Jesus Suso, si è fatto spazio con forza e si è conquistato il posto da titolare a suon di prestazioni di alto livello. Adesso il Diavolo se lo coccola e, addirittura, lo esalta attraverso i propri profili social. Ecco il video condiviso che mostra le sue migliori giocate in rossonero.

