Il Milan celebra sui social la dinastia Maldini (FOTO)

NEWS MILAN – Dopo Cesare Maldini, calciatore rossonero dal 1954 al 1966, e Paolo Maldini, in campo dal 1985 al 2009 con i colori del Milan, ecco il debutto in Serie A di Daniel Maldini, classe 2001. Primo attaccante dopo nonno e padre difensori.

Il club rossonero celebra la dinastia Maldini con uno scatto pubblicato sui propri canali social ufficiali che riporta, oltre al periodo di militanza milanista di ciascuno dei protagonisti, anche la data del loro esordio nella massima serie.

Cesare Maldini, scomparso lo scorso 3 aprile 2016, ha esordito in Serie A il 19 settembre 1954, in occasione di Milan-Triestina 4-0. Paolo Maldini, oggi direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi, il 20 gennaio 1985, in Udinese-Milan 1-1.

Infine, ecco Daniel Maldini che, ieri pomeriggio, a ‘San Siro‘, è entrato nel finale di Milan-Verona 1-1. Per l’emozione di papà Paolo per il debutto del suo secondogenito, continua a leggere >>>

