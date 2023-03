Ibrahimovic super in allenamento. E chiede a Florenzi: “Va bene?” (VIDEO)

Fa sempre piacere vedere Zlatan Ibrahimovic segnare dei gol, seppur in allenamento. La sua ultima realizzazione in gare ufficiali, infatti, risale a più di un anno fa, ma l'attaccante svedese, dopo essere stato fermo per tanto tempo a causa di un grave infortunio, adesso vuole tornare a fare ciò che meglio sa fare: gol. Lunedì potrebbe giocare dal primo minuto contro la Salernitana e sta scaldando i motori per farsi trovare pronto qualora Pioli dovesse schierarlo titolare contro la squadra di Sousa.