Ibrahimovic si tuffa nella neve

ULTIME NOTIZIE ALTRE NEWS – Zlatan Ibrahimovic non è nuovo a video del tutto ‘particolari’ sui social. In questa occasione lo svedese ha annunciato la sua presenza a Sanremo in un modo non esattamente convenzionale. Nella didascalia del video trasforma la S di Sanremo nella Z di Zlatan; inoltre si mostra in mutande, buttandosi all’indietro nella neve. Per Ibra la normalità non esiste… Il video.